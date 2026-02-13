Mister Miramari si presenta rasserenato dopo aver portato la sua squadra a una vittoria convincente contro il Livorno, un risultato che conferma il miglioramento mostrato nelle ultime partite. Nonostante il sorriso, il tecnico non perde l’occasione di sottolineare che c’è ancora molto da fare per essere più concreti in attacco. La sua presenza sul campo, con l’aria distesa, fa capire che la squadra sta trovando fiducia, anche se lui stesso invita a non abbassare la guardia. Miramari commenta la prestazione come un passo avanti, ma mantiene i piedi per terra, consapevole che bisogna continuare a lavorare sodo.

Mister Miramari ha un’espressione rilassata dopo il franco successo che dà continuità al buon punto di Pesaro. "Siamo tornati alla vittoria dopo una prestazione che mi ha soddisfatto. – esordisce –. Abbiamo ripreso la marcia dopo un periodo non semplice. Adesso il nostro cammino, che sarà comunque non semplice partendo dalle prossime due trasferte di fila, deve continuare così. In questo momento sono convinto che la nostra squadra abbia a disposizione le forze per guardare al futuro con positività". Sullo sviluppo della partita l’allenatore bolognese aggiunge: "Nel primo tempo avremmo dovuto chiudere con un vantaggio più importante, cercando battute a rete più decise anziché l’ultimo passaggio e così abbiamo lasciato il risultato pericolosamente in bilico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Rasserenato mister Miramari, pur non risparmiando una critica. "Soddisfatto di questa prova ma bisogna essere più concreti»

