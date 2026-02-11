Arianna Fontana | Oro a 35 anni? Non c’è un segreto per restare giovani forse perché ci alleniamo al freddo

Arianna Fontana, a 35 anni, ha vinto l’oro nella staffetta mista alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La campionessa italiana ha spiegato che non c’è un segreto per restare giovani, ma forse il segreto sta nel allenarsi al freddo. La sua vittoria ha sorpreso molti, dimostrando che l’esperienza e la determinazione fanno ancora la differenza.

Il Messaggero ha intervistato Arianna Fontana, che ieri ha vinto l'oro nella staffetta mista alle Olimpiadi di Milano-Cortina. L'intervista ad Arianna Fontana. Come si fa a fare la differenza a 35 anni? "Non c'è un segreto per restare giovani. Forse perché ci alleniamo al freddo". Si aspettava questo oro? "Sì, perché è una staffetta che abbiamo costruito negli ultimi mesi. E' un lavoro lungo, fatto di dettagli, fiducia, automatismi. Prima di entrare sul ghiaccio, Thomas Nadalini ci ha detto: "Questa è casa nostra, siamo qui per difenderla". Da lì è nato tutto". Ancora una volta, ha spaccato la gara: suo il sorpasso decisivo sulla Cina.

