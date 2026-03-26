La memoria che educa | alla primaria Giuseppe Di Matteo un incontro con l' ex ispettore della Dia Pippo Giordano

Mercoledì mattina, alla scuola primaria di Santa Maria Nuova, si è tenuto un incontro dedicato alla memoria di Giuseppe Di Matteo, il bambino ucciso dalla mafia. La scuola, recentemente intitolata a lui, ha ospitato l'ex ispettore della Dia Pippo Giordano, che ha parlato agli studenti di temi legati alla legalità e alla lotta contro la criminalità organizzata. La mattinata si è inserita in un percorso di educazione civica rivolto agli alunni.

Un momento di grande valore educativo e civile si è svolto mercoledì mattina alla scuola primaria di Santa Maria Nuova, intitolata lo scorso 25 maggio 2024 a Giuseppe Di Matteo, simbolo innocente della ferocia mafiosa. Gli alunni delle due classi quinte hanno incontrato Pippo Giordano, già ispettore della Direzione Investigativa Antimafia, che ha seguito personalmente le indagini sul sequestro e sull’uccisione del piccolo Giuseppe e ha coordinato per anni importanti attività investigative contro la criminalità organizzata, operando anche sotto la guida dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. “Con grande partecipazione e attenzione,... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - La memoria che educa: alla primaria Giuseppe Di Matteo un incontro con l'ex ispettore della Dia Pippo Giordano Articoli correlati Leggi anche: La memoria addomesticata dell’antimafia, e l’orrore dell’omicidio di Giuseppe Di Matteo Trent'anni fa l'omicidio del piccolo Di Matteo, cerimonia a San Giuseppe Jato con la presidente della commissione AntimafiaAnche Chiara Colosimo ricorderà il bambino strangolato e sciolto nell'acido da Cosa nostra l'11 gennaio 1996, dopo una prigionia durata 779 giorni. Contenuti e approfondimenti su La memoria che educa alla primaria... Argomenti discussi: La memoria che educa: alla primaria Giuseppe Di Matteo un incontro con l'ex ispettore della Dia Pippo Giordano; NOLE - Studenti e istituzioni inaugurano la panchina della Legalità - FOTO. Trent'anni dopo Giuseppe Di Matteo: il bimbo che svelò la mafiaSan Giuseppe Jato ricorda il bambino rapito e assassinato da un gruppo di mafiosi travestiti da poliziotti perché il padre, mafioso pentito, smettesse di collaborare con la giustizia nell'ambito della ... tg24.sky.it