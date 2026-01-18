Testimone di mafia maestro di legalità | Pippo Giordano torna tra i banchi In 18 anni incontrati 60 mila ragazzi

Pippo Giordano, testimone di mafia e promotore di legalità, torna nelle scuole della Romagna. Dal 2006, in 18 anni, ha incontrato circa 60 mila studenti, trasmettendo valori di rispetto e legalità. La sua esperienza rappresenta un punto di riferimento importante per le nuove generazioni, impegnate a costruire un futuro più consapevole e responsabile. La scuola lo aspetta, pronto a condividere un messaggio di impegno civile e integrità.

La scuola chiama e lui risponde "Presente". Il 2026 segna il diciottesimo anno di lezioni per la legalità tenute da Pippo Giordano nelle scuole della Romagna. L'ex poliziotto 82enne, per anni in prima linea nella stagione più dura della lotta alla mafia, a fianco di magistrati e uomini delle forze dell'ordine poi assassinati, continua a portare avanti le sue "lezioni di mafia", incontrando ogni anno oltre duemila studenti. "Non posso sottrarmi - esordisce -. Ho un dovere verso la nostra migliore gioventù. Non ho mai avuto e mai avrò la pretesa di definirmi un insegnante. Non ne ho i titoli né la competenza.

