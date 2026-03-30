Non mangiateli | l’allarme sui sughi in vetro si allarga | allarme su altri marchi

Un nuovo allarme riguarda i sughi in vetro, con l’indicazione di evitare di consumarli. La segnalazione si sta diffondendo tra consumatori e negozi, coinvolgendo diversi marchi oltre a quelli già noti. Le autorità hanno ricevuto segnalazioni di potenziali rischi legati a questi prodotti, causando preoccupazione e sospetti tra chi li acquista e li utilizza nelle cucine di tutta Italia.

C’è qualcosa di profondamente inquietante in un gesto quotidiano come aprire un vasetto di sugo. Un rumore secco, il profumo che sale. e poi il dubbio: e se dentro ci fosse altro? In queste ore l’ansia corre tra gli scaffali e le cucine, perché l’allerta si sta allargando. >> Grande Fratello Vip, Milly Carlucci: messaggio a Todaro e agli ex Ballando con le stelle Il punto è che non si parla di un singolo prodotto o di un caso isolato: la segnalazione riguarda sughi pronti e ragù in vasetti di vetro finiti sotto richiamo precauzionale. E il motivo, quando si tratta di cibo, fa subito paura: possibile presenza di corpi estranei. I vasetti nel mirino: marchi e lotti segnalati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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