Lupi in città nuovi avvistamenti e video sui social | l’allarme si allarga Abbiamo paura di uscire la sera coi nostri cagnolini

L’aumento degli avvistamenti di lupi nelle aree urbane di Pesaro e sui social sta generando preoccupazione tra i cittadini. Video e segnalazioni confermano la presenza di esemplari nelle zone cittadine, alimentando timori e richieste di intervento. La situazione evidenzia una crescente coesistenza tra aree naturali e ambienti urbani, richiedendo attenzione e monitoraggio accurato per garantire sicurezza e tranquillità.

Pesaro, 9 gennaio 2026 – Nuovi avvistamenti, nuovi video, stessa preoccupazione. L’allarme lupi in città si allarga e corre sui social, dove nelle ultime ore sono comparsi filmati e segnalazioni dirette che indicano la presenza di uno o più esemplari in altre zone urbane. Lupi dove: le ultime segnalazioni . In particolare vengono segnalati passaggi notturni in zona Largo Tre Martiri, a Soria, e in via Lungofoglia Caboto. I video, pubblicati e rilanciati sulle piattaforme social, mostrano sagome riconducibili a lupi che si muovono con disinvoltura lungo le strade, a ridosso delle abitazioni. Scene che, dopo il filmato choc della predazione avvenuta in via Madonna di Loreto, contribuiscono ad alimentare un clima di forte allarme tra i residenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lupi in città, nuovi avvistamenti e video sui social: l’allarme si allarga. “Abbiamo paura di uscire la sera coi nostri cagnolini” Leggi anche: Allarme lupi nel Riminese, allevamento attaccato 3 volte in una settimana. “Abbiamo paura d’uscire” Leggi anche: "Attenti agli uomini coi borsoni neri ai supermercati". Scatta l’allarme sui social Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Pesaro, lupi sempre più vicini (e disinvolti) alle abitazioni anche in zona mare: nuovi avvistamenti. E a Vallefoglia Ucchielli firma un'ordinanza - Continuano i blitz dei lupi (puntualmente filmati e postati sui social) a Pesaro. msn.com

