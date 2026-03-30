Quando il dolore emotivo in una relazione diventa molto forte e ricorrente, il cervello può attivare un meccanismo di difesa. Questo processo fa sì che le emozioni si riducano o si spengano per tutelare l’individuo dal disagio intenso. Si tratta di una risposta automatica che interviene per limitare l’impatto di sentimenti dolorosi, spesso come reazione a situazioni di stress prolungato.

Q uando il dolore a livello emotivo in un rapporto di coppia diventa tanto o troppo intenso, oltre che frequente, le nostre difese interiori possono giungere a spegnere o quantomeno ad attenuare le nostre emozioni per proteggersi e tutelarsi. Non piangi più e non ti arrabbi più, e questo accade non perché non ti importi della specifica situazione, ma perché percepisci la sofferenza come ingestibile. Dipendenza affettiva: come distinguerla dal forte innamoramento X Un meccanismo di sopravvivenza. Tale meccanismo ti aiuta a sopravvivere, ma purtroppo ti può pure portare a distaccarti da te stessoa e ad avere difficoltà a riconoscere e a rispettare i tuoi bisogni all’interno della relazione di coppia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non è indifferenza. È un meccanismo di difesa che il cervello attiva quando il dolore diventa troppo

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