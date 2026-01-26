Ringxiety | quando il nostro cervello diventa dipendente dalle notifiche

La ringxiety, o sindrome della vibrazione fantasma, si manifesta quando il nostro cervello percepisce notifiche o vibrazioni del telefono, anche in assenza di segnali reali. Questo fenomeno, spesso innocuo, deriva dalla nostra dipendenza crescente dagli stimoli digitali e può portare a una percezione di continui impulsi di comunicazione. Comprendere questa condizione aiuta a gestire meglio il rapporto con il proprio dispositivo e a ridurre eventuali sensazioni di ansia o insoddisfazione.

Sentire il telefono vibrare sul fondo della borsa, ma lo schermo rimane ostinatamente nero? Quest'illusione del cervello è un fenomeno innocuo chiamato "ringxiety ", o sindrome della vibrazione fantasma. Che cosa è la "ringxiety"?. La suoneria fantasma è quella strana sensazione che ci fa credere che il telefono stia vibrando anche quando non è arrivata nessuna notifica o chiamata. Alcune persone sentono persino una suoneria falsa o pensano di aver ricevuto una notifica, anche se il dispositivo è in modalità silenziosa. ed è anche nota come sindrome della vibrazione fantasma. Non bisogna preoccuparsi: questo non è un segno di malattia psichiatrica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

