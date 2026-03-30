I “lurker” sui social sono utenti che si limitano a navigare e leggere i contenuti senza interagire con like, commenti o post. Questi profili, nonostante la loro presenza silenziosa, sono presenti in tutte le piattaforme social. La loro attività consiste nel seguire le pubblicazioni altrui senza lasciare tracce visibili, mantenendo un ruolo di osservatori silenziosi.

Scorrono, leggono, osservano. Ma non mettono like, non commentano e non pubblicano nulla. Eppure sono ovunque. Nell’ecosistema dei social esiste una maggioranza silenziosa che sfugge alle metriche più visibili, ma che gioca un ruolo tutt’altro che marginale. Sono i cosiddetti “lurker”, utenti spesso considerati passivi, ma che, come racconta un’analisi de Il Messaggero, stanno imponendo una nuova lettura del comportamento online. Per anni etichettati come spettatori disinteressati, oggi vengono invece descritti come utenti selettivi. Non partecipano attivamente, ma scelgono consapevolmente di restare fuori dalla dimensione più esposta dei social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Non commentano, non postano, eppure ci sono: chi sono davvero i “lurker” dei social. Il loro motto? Partecipare senza lasciare tracce

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