eccoli sono loro piccolo domenico chi sono i medici indagati per la sua morte

La morte di Domenico è la causa di un’indagine che coinvolge alcuni medici, sospettati di aver fallito nel prendersi cura del bambino. La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo dettagliato, che raccoglie testimonianze e documenti chiave. Le indagini mirano a chiarire le responsabilità e a fare luce sulle circostanze del decesso. La vicenda, ancora aperta, ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

C’è una cartella corposa sulla scrivania della Procura di Napoli, un fascicolo che racconta una storia dolorosa e complessa. Dentro ci sono atti, relazioni, nomi eccellenti della cardiochirurgia italiana e, soprattutto, la vicenda del piccolo Domenico Caliendo, due anni, gravemente cardiopatico. La sua morte, avvenuta all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore non riuscito, ha acceso i riflettori su uno dei centri di riferimento del Mezzogiorno. Oggi l’inchiesta conta sette medici indagati e un’ipotesi di reato che potrebbe cambiare volto. Ma per comprendere davvero la portata della vicenda bisogna entrare nei dettagli, uno dopo l’altro, seguendo il filo di quanto riportato da Fanpage. 🔗 Leggi su Tvzap.it

La comunità di Nola paese del piccolo Domenico si stringe attorno al dolore della famiglia. Intanto al Monaldi gli investigatori tornano in corsia: la cartella clinica del piccolo risulterebbe incompleta. x.com