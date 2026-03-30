Durante la conferenza dei sindaci dell’Ulss 3 sono stati annunciati i nomi dei nuovi direttori strategici dell’azienda sanitaria veneziana. Questi professionisti andranno a supportare il direttore generale nella gestione delle attività quotidiane e nelle decisioni a livello strategico. La nomina è stata comunicata ufficialmente e si inserisce nel processo di riorganizzazione interna dell’ente.

A Michela Barbiero la direzione amministrativa, a Chiara Bovo quella sanitaria. Antonio Maritati nuovo direttore sociosanitario. Il dg Zuin: «Profili eccellenti» L'Ulss 3 ha ufficializzato nel corso della conferenza dei sindaci del territorio i nuovi direttori strategici che affiancheranno il dg, Massimo Zuin, nella gestione dell'azienda sanitaria veneziana. A Michela Barbiero va la direzione amministrativa, a Chiara Bovo la direzione sanitaria e ad Antonio Maritati la responsabilità di quella sociosanitaria. Si tratta di «profili eccellenti dalla professionalità ed esperienza indiscussa - ha evidenziato Zuin -. Sono sicuro che sapranno interpretare al meglio insieme a me le necessità di questo territorio, facendosi voce e braccia dei professionisti della salute e del mondo sociale». 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Nominati i nuovi direttori strategici dell'Ulss 3

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