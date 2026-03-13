Nominati tre nuovi direttori di dipartimento dell' Asl Fg

L'Asl Foggia ha annunciato la nomina di tre nuovi direttori di dipartimento, assegnando incarichi rispettivamente per le aree Chirurgica, Diagnostica per Immagini e di Laboratorio, e Area Medica. La scelta si inserisce nel processo di ottimizzazione della gestione delle attività e di miglioramento delle prestazioni sanitarie. Le nomine sono state ufficializzate con l'obiettivo di rafforzare l'organizzazione interna e garantire un servizio più efficiente.

Giovanni Bisceglia, Vito Sollazzo e Alessandro Scelzi sono i nuovi direttori di Area chirurgica, medica e Immagini e di Laboratorio Proseguendo nell'ottica dell'ottimizzazione della gestione delle attività e del miglioramento dell'efficienza delle prestazioni sanitarie, l'Asl Foggia ha conferito gli incarichi di direttori per tre dipartimenti: Area Chirurgica, Diagnostica per Immagini e di Laboratorio e Area Medica. Gli incarichi hanno durata triennale. "Il Dipartimento di Area Chirurgica svolge un ruolo essenziale nella gestione e nell'erogazione di interventi chirurgici, offrendo una gamma completa di servizi attraverso diverse strutture specialistiche", ha sottolineato Giovanni Bisceglia.

