Nomadelfia a Fossoli | una nuova ricerca racconta l' esperienza dei Piccoli Apostoli nell' ex Campo di Internamento
Una nuova ricerca esplora l’esperienza dei Piccoli Apostoli nella comunità di Nomadelfia, situata nell’ex campo di internamento di Fossoli a Carpi. Fondata nel 1947 da un sacerdote, la comunità ha preso in gestione l’area di un ex campo di concentramento, trasformandola in un luogo dedicato all’accoglienza di bambini orfani e abbandonati, sostituendo il passato con attività di fraternità e solidarietà.
Nomadelfia è il nome della comunità fondata da don Zeno Saltini nel 1947, occupando l’area dell'ex campo di concentramento di Fossoli, a Carpi, trasformando così un luogo di dolore, violenza e morte in uno spazio di speranza, fraternità e accoglienza per bambini orfani e abbandonati. Prima di spostarsi nel grossetano, la comunità ha vissuto a Fossoli la sua prima fase dal 1947 al 1952, ed è proprio questo lasso di tempo l’oggetto del progetto di ricerca promosso dalla Fondazione Fossoli e affidato al coordinamento di Bruno Maida, storico e docente presso l’Università di Torino. Il ciclo di quattro conferenze è cominciato venerdì 27 marzo, alle ore 18. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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