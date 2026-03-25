In un mercato automobilistico europeo e italiano caratterizzato da incertezza, un dirigente di una società di noleggio a lungo termine ha dichiarato che questa forma di mobilità rappresenta un fattore chiave per la crescita delle immatricolazioni. La situazione attuale è influenzata da vari fattori economici e di mercato, che rendono difficile prevedere l’andamento del settore.

Milano, 25 mar. (Adnkronos) - “In Europa e in Italia la situazione di mercato” dell'automotive “è piuttosto complessa e predominata da fenomeni di incertezza. Il comparto ha visto una riduzione” dell'immatricolato “negli ultimi anni e una situazione di flat nel 2025 rispetto al 2024. In questo contesto, il noleggio rappresenta il driver di crescita dell'immatricolato”. A dirlo Alessandro Floria, Marketing & Digital Director Arval Italia, in occasione dell'incontro con la stampa, oggi a Milano, di presentazione dell'edizione 2026 del Barometro delle Flotte Aziendali e della Mobilità di Arval Mobility Observatory, il centro studi di Arval che monitora, analizza e prevede i principali trend della mobilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mobilità, Floria (Arval Italia): "Noleggio a lungo termine è driver crescita immatricolato"

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