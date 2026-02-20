Hyundai sceglie Arval Italia come partner per la divisione Renting | si rafforza il noleggio a lungo termine per privati e aziende

Hyundai Italia ha affidato ad Arval Italia la gestione della sua divisione di noleggio a lungo termine. La collaborazione mira a rafforzare l’offerta per clienti privati, aziende e professionisti con veicoli Hyundai. Arval gestirà la flotta e le pratiche di noleggio, ampliando le possibilità di scelta e semplificando le procedure. Questa scelta mira a soddisfare le esigenze di mobilità di un mercato sempre più orientato al noleggio. La collaborazione entrerà presto in vigore.

Hyundai Italia e Arval Italia annunciano una nuova collaborazione che vede Arval diventare partner di Hyundai Renting, il servizio di noleggio a lungo termine del Brand dedicato a clienti privati, aziende e titolari di Partita IVA. L’obiettivo dichiarato è consolidare e valorizzare un programma già presente nell’offerta Hyundai, rafforzandolo in termini di qualità del servizio, affidabilità e semplicità di gestione per il cliente finale. La formula “all inclusive”. Hyundai Renting viene presentato come una soluzione di mobilità “semplice e moderna”: permette di utilizzare un veicolo senza acquistarlo, tramite un canone fisso mensile.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Hyundai sceglie Arval Italia come partner per la divisione Renting: si rafforza il noleggio a lungo termine per privati e aziende Leggi anche: Sport e mobilità green: il noleggio lungo termine come standard per la sostenibilità Leggi anche: Perché il noleggio a lungo termine ha successo Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Hyundai sceglie Arval come partner per Hyundai Renting: si rafforza l’offerta di noleggio a lungo termine per privati e aziende; Hyundai sceglie Arval come partner per Hyundai Renting; Hyundai sceglie Arval come partner per servizio di noleggio a lungo termine; Hyundai sceglie Arval come partner per Hyundai Renting. Hyundai sceglie Arval come partner per servizio di noleggio a lungo termineHyundai Italia annuncia una nuova collaborazione che vede Arval diventare partner di Hyundai Renting, il servizio di noleggio a lungo termine del Brand pensato per clienti privati, aziende e titolari ... adnkronos.com Hyundai e Arval insieme per l’offerta di noleggio a lungo termineHyundai sceglie Arval come partner per Hyundai Renting, rafforzando l’offerta di noleggio a lungo termine per privati e aziende. sicurauto.it Hyundai Italia sceglie Arval come partner per il servizio di noleggio a lungo termine - facebook.com facebook