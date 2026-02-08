Meloni sta con Pucci | Deriva illiberale la doppia morale della sinistra

Da iltempo.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Meloni si schiera con Pucci e attacca la sinistra, accusandola di doppia morale e di aver trasformato il suo spazio politico in un'area di sfottò contro la cultura e le tradizioni italiane. La premier denuncia come negli ultimi anni si sia assistito a una deriva illiberale, con una sinistra che giustifica l'immigrazione di massa dall’Africa e difende il politicamente corretto a spese delle radici nazionali. La polemica si accende mentre si moltiplicano le tensioni sulla gestione dei valori e delle politiche culturali nel Paese.

Per anni l'hanno considerata "Cosa Loro". Uno spazio dal quale poter sfottere la cultura cattolica, le tradizioni italiche e far credere che il politicamente corretto, le grottesche  follie woke e l'invasione di massa dall'Africa fossero fenomeni non solo irreversibili, ma persino positivi per il nostro Paese. Così oggi non sorprende l'attacco sguaiato ad Andrea Pucci, comico lombardo, diventato famoso grazie a Colorado. La sua colpa? Non essere di sinistra.  Quando è stata annunciata la sua presenza al prossimo Festival di Sanremo si sono scatenati i tromboni stonati messi in moto dai nipotini di Carlo Marx. 🔗 Leggi su Iltempo.it

meloni sta con pucci deriva illiberale la doppia morale della sinistra

© Iltempo.it - Meloni sta con Pucci: "Deriva illiberale", la doppia morale della sinistra

Approfondimenti su Meloni Pucci

Pucci rinuncia a Sanremo 2026, Meloni se la prende con la sinistra: “Deriva illiberale che sta diventando spaventosa”

La decisione di Andrea Pucci di non partecipare come co-conduttore a Sanremo 2026 scatena le prime reazioni.

Giorgia Meloni esprime solidarietà a Andrea Pucci dopo il ritiro da Sanremo 2026: “La deriva illiberale della Sinistra in Italia sta diventando spaventosa”

Giorgia Meloni ha preso posizione dopo il ritiro di Andrea Pucci da Sanremo 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Meloni Pucci

Argomenti discussi: Pucci 'nudo' a Sanremo, il Pd insorge è TeleMeloni; Sanremo 2026, bufera social su Pucci 'comico anti-Schlein'; Ghali censurato e Andrea Pucci al Festival, ecco TeleMeloni; Anche Sanremo è diventato TeleMeloni? Ci spieghino la scelta del comico Andrea Pucci, è palesemente di destra, fascista e omofobo: così Pd vigilanza Rai.

meloni sta con pucciAndrea Pucci rinuncia al Festival dopo le polemiche: Il termine fascista non dovrebbe esistere. E Meloni attacca la sinistra: Spaventosa deriva illiberaleLa premier commenta il ritiro del comico da Sanremo 2026: È inaccettabile rinunciare a un palco per pressione ideologica ... ilfattoquotidiano.it

meloni sta con pucciMeloni: Solidarietà ad Andrea Pucci, inaccettabile rinunciare a Sanremo per intimidazioniIl premier Giorgia Meloni ha commentato oggi la decisione di Andrea Pucci di rinunciare alla partecipazione al Festival di Sanremo a causa delle minacce e ... laprimapagina.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.