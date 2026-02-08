Meloni sta con Pucci | Deriva illiberale la doppia morale della sinistra
Meloni si schiera con Pucci e attacca la sinistra, accusandola di doppia morale e di aver trasformato il suo spazio politico in un'area di sfottò contro la cultura e le tradizioni italiane. La premier denuncia come negli ultimi anni si sia assistito a una deriva illiberale, con una sinistra che giustifica l'immigrazione di massa dall’Africa e difende il politicamente corretto a spese delle radici nazionali. La polemica si accende mentre si moltiplicano le tensioni sulla gestione dei valori e delle politiche culturali nel Paese.
Per anni l'hanno considerata "Cosa Loro". Uno spazio dal quale poter sfottere la cultura cattolica, le tradizioni italiche e far credere che il politicamente corretto, le grottesche follie woke e l'invasione di massa dall'Africa fossero fenomeni non solo irreversibili, ma persino positivi per il nostro Paese. Così oggi non sorprende l'attacco sguaiato ad Andrea Pucci, comico lombardo, diventato famoso grazie a Colorado. La sua colpa? Non essere di sinistra. Quando è stata annunciata la sua presenza al prossimo Festival di Sanremo si sono scatenati i tromboni stonati messi in moto dai nipotini di Carlo Marx. 🔗 Leggi su Iltempo.it
