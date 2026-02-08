Meloni sta con Pucci | Deriva illiberale la doppia morale della sinistra

Meloni si schiera con Pucci e attacca la sinistra, accusandola di doppia morale e di aver trasformato il suo spazio politico in un'area di sfottò contro la cultura e le tradizioni italiane. La premier denuncia come negli ultimi anni si sia assistito a una deriva illiberale, con una sinistra che giustifica l'immigrazione di massa dall’Africa e difende il politicamente corretto a spese delle radici nazionali. La polemica si accende mentre si moltiplicano le tensioni sulla gestione dei valori e delle politiche culturali nel Paese.

