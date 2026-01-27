In vista delle Olimpiadi invernali del 2026, le opposizioni in Lombardia hanno espresso preoccupazione per la presenza di agenti ICE, criticando il coinvolgimento degli Stati Uniti. La protesta si inserisce nel quadro delle tensioni politiche legate alla sicurezza e ai diritti umani, evidenziando un dibattito sulla scelta di coinvolgere forze di polizia straniere nell’evento internazionale.

Il Pd e tutte le opposizioni hanno protestato in Consiglio regionale della Lombardia “contro la presenza in Italia, per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, di agenti dell’ICE, il corpo di polizia di frontiera degli Stati Uniti al centro delle polemiche per i raid antimigranti a Minneapolis e per l’uccisione di due attivisti disarmati, Renée Good e Alex Pretti “. Alla fine dei lavori della mattinata i capigruppo di opposizione hanno preso la parola per chiedere al presidente Attilio Fontana di riferire in Aula, tra le proteste della maggioranza. Quindi, le consigliere e i consiglieri di opposizione hanno sollevato cartelli con la scritta ‘ICE out’ e ‘ICE, no grazie’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano-Cortina 2026, la protesta opposizioni in Consiglio regionale contro Ice: “No alle squadracce di Trump”

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Una petizione è stata avviata per opporsi all’ingresso in Italia degli agenti dell’Ice durante le Olimpiadi di Milano-Cortina.

Ieri pomeriggio, le opposizioni di centrosinistra hanno protestato vigorosamente durante la seduta del Consiglio regionale, sospendendo temporaneamente i lavori.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

