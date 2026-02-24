Nina canta nei teatri | il tour di Angelina Mango e la data di Bologna

Angelina Mango ha annunciato il tour “Nina canta nei teatri” dopo aver pubblicato il suo album Caramé il 16 ottobre. La cantante ha deciso di portare dal vivo le canzoni, incontrando il pubblico in diverse città italiane. La scelta di esibirsi nei teatri nasce dalla volontà di creare un’atmosfera intima e autentica. La prima data del tour si terrà a Bologna, dove i fan attendono con entusiasmo.

Un live senza filtri, suonato, quasi un invito per gli spettatori a raggiungere Angelina in studio, con i suoi musicisti e assistere al processo creativo che ha dato vita alle canzoni della sua carriera, con al centro il suo ultimo lavoro. Angelina è già al lavoro per studiare arrangiamenti, scaletta e momenti speciali di questo tour che esplorerà il mondo di Nina, con la musica sempre al centro tra momenti intimi o condivisi con una superband, sempre all’insegna della sincerità, a stretto contatto con il suo pubblico, senza barriere. "Graphic Japan. Da Hokusai al Manga": grafica giapponese dal periodo Edo a oggi "Fantozzi!!! Una mostra pazzesca”: omaggio all'ultima maschera della commedia italiana 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Angelina Mango, aggiunta la data zero al tour Nina canta nei teatriAngelina Mango torna sui palcoscenici con il suo tour teatrale Leggi anche: “Nina canta nei teatri”: annunciato il tour 2026 di Angelina Mango nina canta (intermezzo) Angelina Mango TESTO Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Angelina Mango | Nina canta nei teatri; Nina canta nei teatri, Angelina Mango all'Auditorium Conciliazione; Angelina Mango, la verità dietro lo stop: Non pensavo di tornare a cantare; Angelina Mango: 'La malattia non è stata colpa del successo'. «Nina canta nei teatri»: il ritorno sul palco di Angelina Mango a marzo passa anche da Bari. E l'album «caramè» arriva in formato fisicoIl nuovo tour teatrale attraverserà dieci città italiane con uno show intimo e totalmente suonato: tutte le informazioni sui biglietti Angelina Mango torna sul palco con un progetto che racconta la ... lagazzettadelmezzogiorno.it Nina canta nei teatri, Angelina Mango all'Auditorium ConciliazioneQuesto cammino di autenticità e condivisione prosegue con l’annuncio di Nina Canta nei teatri, un tour teatrale che rappresenta una tappa naturale e necessaria della sua evoluzione musicale. Un ... romatoday.it #R101News: Angelina Mango torna in concerto per la data zero del suo tour - facebook.com facebook Certificazioni FIMI settimana 8: Bad Bunny triplo platino, Olly e Angelina Mango con "Per due come noi" al top. Ultimo, Naska e Laura Pausini oro. #CertificazioniFIMI #BadBunny #Olly x.com