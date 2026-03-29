Angelina Mango alla Rocca Maggiore di Assisi ’Nina canta nei teatri d’estate’ a Suoni Controvento

Durante il festival estivo “Suoni Controvento”, l’artista Angelina Mango si è esibita alla Rocca Maggiore di Assisi. La cantante ha partecipato alla manifestazione nel contesto della rassegna “’Nina canta nei teatri d’estate”. La performance si inserisce nel programma del festival, che include diversi eventi musicali e artistici durante la stagione estiva. La manifestazione si svolge in vari luoghi all’aperto e al chiuso della regione.

Nuovo colpo grosso per il festival estivo di arti performative “Suoni Controvento“: dopo il tour invernale nei teatri, Angelina Mango (nella foto) sarà in concerto il 5 agosto alla Rocca Maggiore di Assisi con “Nina canta nei teatri d’estate”, un tour prodotto da Live Nation che toccherà anche l’Umbria, in un concerto realizzato in collaborazione con il Comune di Assisi. Con “Nina canta nei teatri d’estate”, Angelina Mango porterà il pubblico a rivivere dal vivo i suoi brani in un’atmosfera intima di condivisione, che prenderà forma dove musica, arte e natura si uniscono, con spettacoli unici e suggestivi. Il tour estivo segna il... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Angelina Mango alla Rocca Maggiore di Assisi ’Nina canta nei teatri d’estate’ a Suoni Controvento Articoli correlati Suoni Controvento, concerto alla Rocca Maggiore di Angelina MangoServiva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Suoni Controvento piazza un nuovo colpo. "Nina canta nei teatri", Angelina Mango all'Auditorium ConciliazioneAngelina Mango in concerto a Roma: accadrà il 4 marzo all'Auditorium Conciliazione con “Nina canta nei teatri”. Contenuti e approfondimenti su Angelina Mango Temi più discussi: Suoni Controvento, concerto alla Rocca Maggiore di Angelina Mango; Suoni Controvento, Angelina Mango alla Rocca di Assisi e i Patagarri in riva al Trasimeno -; Angelina Mango in concerto sotto le stelle alla Rocca Maggiore di Assisi: la data; Angelina Mango alla Rocca Maggiore di Assisi ’Nina canta nei teatri d’estate’ a Suoni Controvento. Suoni Controvento, Angelina Mango alla Rocca di Assisi e i Patagarri in riva al Trasimenodi D.N. Due nuovi concerti vanno ad arricchire il cartellone che giorno dopo giorno si sta svelando per i dieci anni di Suoni Controvento. Dopo il tour invernale nei teatri, Angelina Mango annuncia ch ... umbria24.it Angelina Mango in concerto sotto le stelle alla Rocca Maggiore di Assisi: la dataCon Nina canta nei teatri d'estate, Angelina Mango porterà ancora una volta il pubblico a rivivere i suoi brani in un’atmosfera intima di condivisione, che prenderà forma in luoghi in cui musica, arte ... corrieredellumbria.it A sorpresa, sul palco della prima data al Teatro Lirico Giorgio Gaber a Milano del suo tour “Nina Canta nei teatri”, Angelina Mango ha duettato con Marco Mengoni sul brano “Sei uguale a me”. Un momento molto emozionante in cui Mengoni, rivolgendosi alla facebook Marco Mengoni dedica ad Angelina Mango le parole di Mina #angelinamango x.com