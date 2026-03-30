A Palazzo Chigi non si prevede lo svolgimento di elezioni anticipate. Durante una cena con i vicepremier, si è discusso di possibili modifiche alla squadra di governo, senza che venisse presa una decisione definitiva. La presidente del Consiglio avrebbe chiesto agli alleati di condividere le proprie opinioni sulle diverse opzioni disponibili, senza indicare un percorso preciso.

A Palazzo Chigi lo schema è chiaro. L'opzione del voto anticipato non è all'ordine del giorno. Venerdì sera, alla cena coi vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha semplicemente sondato gli alleati sulle varie ipotesi sul tavolo. Non c'è mai stata una richiesta precisa a Forza Italia e Lega di una disponibilità a considerare l'eventualità di un voto prima dell'ultima finanziaria. «Chi (anche tra i nostri alleati) continua a far filtrare quest'opzione vuole solo destabilizzare la coalizione e trarre piccoli vantaggi elettorali» dice al Giornale un big meloniano. E dunque, l'ipotesi che si fa largo porta al 2027: voto alla scadenza elettorale della legislatura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Niente voto anticipato. Sarà un mini-rimpasto

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