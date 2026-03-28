Dopo il risultato del referendum, il governo si trova a dover gestire le conseguenze di un risultato che ha visto prevalere il voto contrario in modo deciso. La vittoria del no sta portando a tensioni all’interno della maggioranza di governo, che fino a quel momento sembrava stabile. La questione di un possibile voto anticipato è al centro delle discussioni politiche, mentre si cercano soluzioni per affrontare la situazione.

Giorgia Meloni è ancora alle prese con il post referendum. Il no, prevalso in maniera netta, sta facendo emergere crepe in una maggioranza che sembrava granitica. Molti i nodi da sciogliere, soprattutto dopo le diverse dimissioni pretese dalla leader di Governo. Giorgia Meloni, il nodo legge elettorale. Le dimissioni di Santanchè avrebbero creato qualche divergenza anche tra Meloni e il presidente del Senato Ignazio La Russa. Tuttavia i nodi da affrontare nella maggioranza sono diversi. C’è, ad esempio, la legge elettorale. Con le perplessità della Lega, spiegano fonti di governo, sarà difficile cambiarla senza intese con il Pd e in questa situazione è impensabile procedere a colpi di maggioranza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Meloni, terremoto post referendum. Sarà voto anticipato?

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