Nidi d’infanzia comunali dal 6 marzo al via le iscrizioni a Santarcangelo

A Santarcangelo, le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 20262027 apriranno venerdì 6 marzo. Le domande possono essere presentate da genitori di bambini nati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 gennaio 2026. La procedura rimarrà aperta fino a data da definirsi, e le iscrizioni sono rivolte a tutte le famiglie interessate.

Al via da venerdì 6 marzo le iscrizioni ai nidi d'infanzia comunali per l'anno educativo 20262027, riservate a bambini e bambine nati dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2026. Le domande devono essere presentate direttamente online su https:santarcangelo.ecivis.it entro l'8 aprile, ricordando.