Newcastle colpo Johan Martinez! I Magpies mettono le mani sul baby prodigio classe 2009 Tutti i dettagli sull’affare
Il Newcastle ha annunciato l’acquisizione di Johan Martinez, un giovane calciatore classe 2009. La trattativa è stata conclusa recentemente, con il club inglese che ha ufficializzato l’accordo senza fornire dettagli economici. Martinez si unisce così al roster dei Magpies, segnando un passo importante nel progetto di rafforzamento della squadra con talenti emergenti.
Calciomercato Inter: nome nuovo come alternativa a Manu Koné. Dirigenza pronto a ‘sacrificare’ questi giocatori per il super colpo a centrocampo Cucurella lascia il Chelsea e torna al Barcellona? «Si pensa sempre a.». L’annuncio dell’esterno spagnolo non lascia dubbi Tresoldi incanta mezza Europa: Serie A, Bundesliga e Premier League studiano il colpo in estate. Qual è il prezzo fissato dal Club Bruges Bernardo Silva ha deciso il suo futuro: sarà addio a fine stagione a zero dal Manchester City! Quando deciderà la sua prossima destinazione Satriano Getafe, accordo col Lione: delineato il futuro dell’uruguaiano! Il comunicato ufficiale Calciomercato Inter: nome nuovo come alternativa a Manu Koné. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Articoli correlati
Mlacic Inter: affare in chiusura, i nerazzurri mettono le mani sul baby difensore. I dettagli sul colpo e i prossimi passi dell’operazioneL’Inter guarda al futuro e blinda la difesa con un colpo di prospettiva internazionale.
Cagliari, dietro le quinte del colpo Palestra: tutti i dettagli dell'affareIn una finestra di mercato caratterizzata da movimenti mirati, l'Atalanta prosegue la sua programmazione orientata al futuro, creando opportunità per...
Calciomercato Parma, è fatta per Scarlato: i crociati mettono le mani sulla stella argentina classe ’09Al Hilal, colpo da 30 milioni per Inzaghi: arriva il diciottenne Kader Meite! Tutti i dettagli Mercato Roma, Carrasco rimane il preferito: ecco...