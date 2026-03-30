Newcastle colpo Johan Martinez! I Magpies mettono le mani sul baby prodigio classe 2009 Tutti i dettagli sull’affare

Il Newcastle ha annunciato l’acquisizione di Johan Martinez, un giovane calciatore classe 2009. La trattativa è stata conclusa recentemente, con il club inglese che ha ufficializzato l’accordo senza fornire dettagli economici. Martinez si unisce così al roster dei Magpies, segnando un passo importante nel progetto di rafforzamento della squadra con talenti emergenti.