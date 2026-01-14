Mlacic Inter | affare in chiusura i nerazzurri mettono le mani sul baby difensore I dettagli sul colpo e i prossimi passi dell’operazione

L'Inter si avvicina alla conclusione dell'accordo per il giovane difensore Mlacic, segnando un'importante acquisizione per il settore giovanile e la prima squadra. L'operazione si sta definendo, con dettagli e prossimi passi ancora da ufficializzare. Questa mossa rafforza la linea difensiva nerazzurra, puntando su un talento emergente di prospettiva internazionale.

L'Inter guarda al futuro e blinda la difesa con un colpo di prospettiva internazionale. La dirigenza nerazzurra, sempre attenta ai talenti emergenti del panorama europeo, ha definito l'acquisto di Branimir Mlaci?.

