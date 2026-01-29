Calciomercato Parma è fatta per Scarlato | i crociati mettono le mani sulla stella argentina classe ’09

Il Parma ha ufficializzato l’arrivo di Scarlato, la giovane stella argentina nato nel 2009. La trattativa si è conclusa con successo, e il club ha messo le mani su un talento promettente che attira già l’attenzione di molti appassionati. Ora il giovane promettente si prepara a iniziare la sua avventura in Italia.

A Parma si parla con attenzione di Luca Scarlato, giovane talento del River Plate.

A Parma, in Argentina, si registra una crescente attenzione su Luca Scarlato, giovane talento argentino.

