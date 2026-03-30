Martedì 31, la regione toscana è stata interessata da condizioni meteorologiche avverse, con un'allerta gialla per neve e vento. Sono state registrate nevicate a quote basse e un calo significativo delle temperature. Il vento forte ha interessato le aree più esposte, mentre alcune zone sono state segnalate come a rischio per le condizioni atmosferiche avverse.

FIRENZE – Nuovo colpo di coda dell’inverno sulla Toscana. Dopo giorni di clima più mite, una massa d’aria fredda sta per riportare vento forte, un calo sensibile delle temperature e nevicate sui rilievi, anche a quote basse. Per questo la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per rischio vento dalle ore 9 di domani martedì 31 marzo 2026 fino alle mezzanotte su Toscana centrale. E un’allerta gialla per rischio neve dalle ore 22 di oggi, lunedì 30 marzo, fino alle ore 14 di martedì 31 marzo su Mugello, Alto Mugello, Valtiberina e Casentino. Lunedì e fino alla mattina di domani, lunedì, nevicate sparse prima sull’Appennino e successivamente anche sull’Amiata a quote di montagna (600-800 metri). 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Neve e vento in Toscana: allerta gialla martedì 31. Fiocchi a bassa quota e crollo delle temperature. Le zone a rischio

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