Maltempo in Toscana | pioggia e vento scatta l’allerta gialla martedì 3 Le zone a rischio

Martedì 3 novembre, la Toscana si prepara a una giornata difficile. Pioggia intensa e vento forte colpiranno diverse zone della regione, spingendo le autorità a emettere l’allerta gialla. Le allerte riguardano principalmente le aree più a rischio, dove si prevedono possibili allagamenti e disagi sulla viabilità. Le squadre di soccorso sono in allerta, pronte a intervenire in caso di emergenze. La popolazione è invitata a mantenere alta la guardia e a seguire gli aggiornamenti delle autorità.

FIRENZE – Una nuova fase di maltempo sta per interessare la Toscana. Tra stasera, lunedì 2 e domani, martedì 3 febbraio 2026, sono previste piogge consistenti soprattutto sulle province settentrionali e sulla fascia costiera. La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico su Toscana nord-ovest e per rischio idraulico del reticolo principale su area Bisenzio e Ombrone Pistoiese per tutta la giornata del 3 febbraio. Dalla sera di oggi, martedì 2, precipitazioni sulle zone di nord ovest in estensione al resto delle zone settentrionali nel corso della notte e successivamente al resto della regione. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

