Neve e sole hanno attirato numerosi sciatori nelle stazioni del Catria e del Nerone. Nonostante si avvicini alla fine della stagione, la presenza di visitatori è stata consistente. Il gestore della stazione sciistica del Monte Nerone ha commentato che, in questo periodo, si è registrata una buona affluenza di appassionati sulle piste.

Tanti sciatori ieri nelle stazioni sciistiche del Catria e del Nerone. "Considerando che siamo a fine stagione c’è stata una buona affluenza – sottolinea Francesco Martinelli gestore della stazione sciistica del Monte Nerone –. Tutto è andata secondo le aspettative: il sole della prima parte della giornata e l’assenza di nebbia nonostante l’arrivo delle nuvole nel pomeriggio hanno favorito il divertimento, siamo stati in grado di aprire tutti gli impianti e le piste, nella seconda parte della giornata abbiamo dato spazio alla musica con lo ‘Spring Party’ e Matteo Pietrelli dj. Oggi gli impianti saranno chiusi, riapriremo da sabato al lunedì di Pasqua compreso, durante la settimana dovrebbero arrivare altri 20 centimetri di neve fresca, attualmente si va dai 50 ai 70 centimetri d’altezza, non poco di questo periodo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Neve e sole, l’appennino fa il pieno

Articoli correlati

Neve sull’Appennino, forti disagi sull’Autostrada del Sole. Chiusi numerosi caselliFirenze, 6 gennaio 2026 – Grossi disagi a causa della neve sull’autostrada del Sole A1 nel tratto fiorentino.

Un Appennino in bianco tra neve e geloReggio Emilia, 9 gennaio 2026 – Prosegue in questi giorni il bel tempo in montagna con cielo alquanto sereno però con temperature da giorni della...

Monte Cimone e Abetone 3°C

Contenuti utili per approfondire Neve e sole l'appennino fa il pieno

Temi più discussi: L’accumulo di neve sul tetto con infiltrazioni nella struttura non è coperto da assicurazione; Equinozio di sole, poi l'allarme temporali e grandinate: da quando, il meteo; Val di Sole, gran finale di stagione sulla neve con musica, party e spettacoli; Canazei - Belvedere - Commenti bollettino neve.

Neve e sole: gli impianti puntano al pienoneResiste il manto nevoso sull’alto Appennino favorendo l’attività sciistica nelle stazioni del crinale dove, oltre alle tradizionali piste da discesa, gli appassionati di sport invernali possono ... ilrestodelcarlino.it

Sciare in primavera in Val di Sole: piste aperte e nuove esperienze sulla neveIn Val di Sole la stagione sciistica continua anche in primavera. Tra piste meno affollate, giornate più lunghe e panorami spettacolari, gli appassionati possono sciare fino a maggio sul ghiacciaio Pr ... italiaatavola.net

Pioggia e neve in Bosnia Sono segnali #italia #bosnia #fifa - facebook.com facebook

Neve a primavera. A Capracotta si conta di sciare fino a Pasquetta. Pienone di visitatori da Puglia, Campania e dallo stesso Molise. #IoSeguoTgr x.com