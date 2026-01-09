un appennino in bianco tra neve e gelo

L’Appennino si presenta in queste giornate invernali avvolto da un candido manto di neve, con temperature rigide che si attestano attorno allo zero o sotto. Il cielo rimane prevalentemente sereno, offrendo un paesaggio innevato tipico del periodo, con condizioni che persistono da diversi giorni. Questa situazione evidenzia il clima freddo e stabile tipico del fine gennaio nelle zone medio-alte della catena montuosa.

Prosegue in questi giorni il beltempo in montagna con cielo alquanto sereno però con temperature da giorni della merla e cioè di fine gennaio: dal medio all’alto Appennino il termometro non sale mai sopra lo zero. Anche ieri mattina mentre a Castelnovo Monti si registravano i -7 gradi, erano -9 a Cerreto Laghi e così in tutte le località dell’alto Appennino. La portata dalla Befana resiste ancora sui tetti e soprattutto sugli alberi dando luogo ad un paesaggio fiabesco. Nessuna richiesta di intervento è stata fatta ieri ai Vigili del fuoco con l’ultimo intervento che risale a martedì scorso a Sologno, per un’autobotte Gpl uscita di strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

