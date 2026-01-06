Neve sull’Appennino forti disagi sull’Autostrada del Sole Chiusi numerosi caselli

A causa delle intense nevicate sull'Autostrada del Sole A1 nel tratto fiorentino, si sono verificati significativi disagi alla circolazione. Numerosi caselli sono stati temporaneamente chiusi per ragioni di sicurezza, causando rallentamenti e congestioni. Si consiglia di verificare le condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio e di adottare le opportune precauzioni per garantirsi un percorso sicuro.

Firenze, 6 gennaio 2026 – Grossi disagi a causa della neve sull’autostrada del Sole A1 nel tratto fiorentino. Nel tratto compreso fra Firenze Impruneta e il bivio per la A11 Firenze-Pisa nord verso Bologna la coda ha raggiunto gli 8 chilometri di coda per la “regolazione traffico puntuale all'altezza del km 280+400”: si tratta delle verifiche effettuate dalla polizia stradale sui mezzi in movimento, per controllare che abbiano le catene a bordo o gli pneumatici invernali, e il traffico scorre su una corsia. Via Bolognese, auto bloccate dalla neve Per agevolare le operazioni dei mezzi antineve sono stati adottati i seguenti provvedimenti per i mezzi pesanti con peso a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate: -divieto temporaneo di transito sulla A1 Milano-Napoli tra Rioveggio e Calenzano verso Roma e verso Bologna tra bivio A11 Firenze-Pisa nord e Rioveggio: -A14 Bologna-Taranto tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna e verso Bari tra Bologna San Lazzaro e Faenza; -Diramazione per Ravenna nelle due direzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Neve sull’Appennino, forti disagi sull’Autostrada del Sole. Chiusi numerosi caselli Leggi anche: Auto ribaltata sull’Autostrada del Sole, due feriti Leggi anche: Tamponamento mortale sull’Autostrada del Sole: muore un 48enne Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Maltempo al Centro e neve sull'Appennino: incidenti e alberi caduti - Foto e Video - Il maltempo ha causato anche la caduta di alcuni grossi alberi, molti dei quali hanno creato problemi alla circolazione. meteo.it

Neve nel Reatino fino a bassa quota: disagi alla viabilità - Il brusco calo termico iniziato nel tardo pomeriggio nel Reatino ha portato la prima neve anche a bassa quota. ilmessaggero.it

Tempesta d'inverno, maltempo da Nord a Sud con neve e forti piogge: le allerte meteo e le scuole chiuse - L’Italia si sveglia oggi sotto l’insegna del maltempo: il 25 novembre sono attese neve sulle Alpi e forti piogge al Centro e al Sud, con possibili disagi e allerte diffuse. leggo.it

NEVE IN PIANURA, PROBLEMI IN AUTOSTRADA TRA TOSCANA ED EMILIA-ROMAGNA La neve fino in pianura sulla colline Toscane e a tratti fino in pianura tra fiorentino-pratese, ma anche soprattutto sull'Emilia-Romagna centro-orientale da Moden - facebook.com facebook

Meteo Romagna, è tornata la neve sull’Appennino - Gallery x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.