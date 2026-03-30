NETTO SUCCESSO della squadra rossoblu Stosa stende Arezzo e scatta per i play off

La squadra rossoblu ha ottenuto una vittoria convincente contro Arezzo con il punteggio di 78-57, ottenendo così il pass per i playoff. I giocatori principali hanno contribuito in modo significativo alla partita, con alcuni di loro che hanno segnato più di 15 punti. La partita si è svolta senza particolari sussulti, confermando il buon stato di forma della squadra nelle ultime gare di campionato.

STOSA VIRTUS SIENA 78 AREZZO 57 STOSA: Ense, Braccagni 5, Redaelli 1, Costantini 7, Calvellini 16, Morciano 8, Gianoli 16, Bartelloni, Guerra 8, Cini, Crocetta 4, Castellino 13. All. Evangelisti. AREZZO: Pelucchini 6, Tersillo 10, Toia 13, Ghini 5, Pieri ne, Corradossi 9, Zanini 3, Lemmi, Cazzanti 2, Vagnuzzi 4. All. Fioravanti. Parziali: 24–15; 40-23; 56-39. SIENA - Grandissimo successo per la Stosa che domina contro Arezzo e conquista i 2 punti forse decisivi per l’accesso ai playoff. I rossoblu giocano una partita praticamente perfetta a livello difensivo bloccando la fonte del gioco amaranto, l’argentino Toia, contenuto benissimo dagli esterni senesi che si alternano a rotazione sul numero 5 amaranto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - NETTO SUCCESSO della squadra rossoblu. Stosa stende Arezzo e scatta per i play off Articoli correlati Tris al San Nicola col Bari, il Palermo torna a vincere in trasferta: netto successo per la squadra di InzaghiLe Douaron, Pohjanpalo e Ranocchia su rigore archiviano la pratica nella ripresa: nel primo tempo diverse occasioni create ma la mira è stata... Leggi anche: Arezzo-Ascoli, scatta la prevendita. L’abbraccio dei tifosi alla squadra Contenuti e approfondimenti su NETTO SUCCESSO della squadra rossoblu... Argomenti discussi: La Virtus batte Arezzo e conquista l’accesso ai Playoff; NETTO SUCCESSO della squadra rossoblu. Stosa stende Arezzo e scatta per i play off. La Stosa prende la guardia Castellino: Voglio dare una mano alla squadraColpo di mercato a sorpresa per la Stosa che lontana dai riflettori e lavorando sotto traccia ha piazzato la zampata firmando Nicolò Castellino, talentuosa guardia classe 2002 che va a rinforzare il ... lanazione.it