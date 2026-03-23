di Andrea Lorentini Sette giorni all’alba. Parafrasando il celebre film di Marco Risi, tra una settimana esatta si accenderanno le luci sul Comunale per la partitissima che potrebbe decidere le sorti del campionato. In attesa che gli amaranto riprendano domani pomeriggio gli allenamenti, la marcia di avvicinamento verso -Ascoli tra i tifosi è già iniziata. Il preludio a quella che potrà essere l’atmosfera lunedì sera al "Città " si è vissuto sabato notte al rientro del pullman della squadra da Sestri Levante. Un centinaio di ultras hanno atteso giocatori e staff tecnico a Rigutino per applaudire sventolando bandiere e accedendo alle torce al grido di "Salutate la capolista". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arezzo-Ascoli, scatta la prevendita. L’abbraccio dei tifosi alla squadra

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