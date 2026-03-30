Netflix aumenta i prezzi di tutti i piani negli USA per ora nessun rincaro previsto in Italia

Netflix ha annunciato un nuovo aumento dei prezzi per tutti i piani negli Stati Uniti, meno di due anni dopo l'ultimo incremento. Attualmente, non sono previste variazioni tariffarie per gli utenti italiani o in altri mercati. La modifica riguarda tutte le opzioni di abbonamento disponibili nel paese nordamericano. La società ha comunicato la decisione attraverso i canali ufficiali, senza indicare motivazioni specifiche.

A meno di due anni dall'ultimo ritocco verso l'alto, il colosso dello streaming Netflix ha aumentato nuovamente i prezzi degli abbonamenti negli USA. Sono coinvolti tutti i piani, con e senza pubblicità. L'aumento arriva dopo il ritiro dalla proposta di acquisto di Warner Bros. Discovery e potrebbe coinvolgere anche altri Paesi, ma al momento non ci sono segnali per l'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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