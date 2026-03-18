DAZN aumenta i prezzi dell'abbonamento ai piani Full e Family ma non per tutti

DAZN ha annunciato un aumento dei prezzi per i piani Full e Family, applicato solo ai nuovi clienti che decidono di sottoscrivere un abbonamento. La modifica riguarda esclusivamente chi si iscrive da oggi in poi, mentre gli utenti già attivi non subiranno variazioni sui loro piani attuali. La decisione interessa quindi solo le nuove sottoscrizioni, senza coinvolgere gli abbonati esistenti.

DAZN ha rivisto il proprio listino prezzi con ritocchi in rialzo per i piani Full e Family. Ma esclusivamente per i nuovi abbonati. Chi lo è già potrà godersi allo stesso costo un portafoglio arricchito da nuovi eventi esclusivi come tutte le partite dei Mondiali 2026, gli Europei di Volley e i principali tornei di tennis, oltre a Tour de France e Giro d'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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