Netflix nuovo aumento prezzi negli USA | rincari in arrivo anche in Italia?

Netflix ha annunciato un nuovo aumento dei prezzi negli Stati Uniti, il secondo in meno di due anni. La società ha aggiornato le tariffe per alcuni piani di abbonamento, senza comunicare variazioni specifiche sui costi. L’azienda ha inoltre domandato se ci saranno aumenti anche in Italia, ma non sono stati forniti dettagli ufficiali riguardo a eventuali modifiche future per il mercato italiano.

Netflix ha aumentato i prezzi negli Stati Uniti per la seconda volta in meno di due anni ritoccando il costo di tutti i piani, rincari in vista anche per gli abbonati italiani? Per la seconda volta in poco più di un anno, Netflix ha aumentato i prezzi dei suoi tre piani di abbonamento negli Stati Uniti. Le tariffe sono state aggiornate sul sito web della piattaforma di streaming nelle scorse ore mettendo in allarme anche gli abbonati italiani, che temono rincari in vista anche per loro. Le nuove tariffe USA per gli abbonati di Netflix Ecco le nuove tariffe annunciate dallo streamer. Con i nuovi prezzi, il piano Standard con pubblicità costerà ora 8,99 dollari al mese, con un aumento di 1 dollaro rispetto ai precedenti 7,99 dollari. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Netflix, nuovo aumento prezzi negli USA: rincari in arrivo anche in Italia? Articoli correlati Sigarette, scatta l'aumento dei prezzi: rincari anche per sigari e tabacco trinciato. Tutte le marche: il listino aggiornatoDal 16 gennaio, fumare costa ufficialmente di più: chi varca la soglia della tabaccheria si troverà di fronte a un listino prezzi aggiornato con... Prezzi del samsung galaxy s26 in europa potrebbero indicare un aumento negli usal’attesa per la gamma samsung galaxy s26 si avvicina all’annuncio ufficiale previsto per il 25 febbraio, con diverse voci sui prezzi che emergono da... Aggiornamenti e notizie su Netflix nuovo aumento prezzi negli USA... Temi più discussi: Netflix aumenta ancora i prezzi negli Stati Uniti; Netflix aumenta i prezzi degli abbonamenti per tutti i piani negli Stati Uniti; Netflix aumenta ancora i prezzi: rincari su tutti i piani negli Stati Uniti; Netflix sta aumentando i prezzi nella Repubblica Ceca!. Netflix aumenta (di nuovo) i prezzi, ma non ancora in ItaliaRincari su tutti i piani e anche sull'aggiunta di utenti extra per gli abbonati Netflix negli Stati Uniti: ci saranno aumenti anche in Italia? msn.com Netflix aumenta i prezzi in USA: ecco quanto costano ora tutti gli abbonamentiLa piattaforma di streaming ha ritoccato verso l?alto tutti i principali abbonamenti ... msn.com Netflix aumenta i prezzi in USA: ecco quanto costano ora tutti gli abbonamenti x.com È successo di nuovo Netflix ha aumentato i prezzi degli abbonamenti. Si tratta dell’ennesimo aumento, e siamo quasi sicuri che non sarà l’ultimo Il piano Standard con pubblicità più economico ora costa 9 dollari al mese (in precedenza 8 dollari al mese). Il pia - facebook.com facebook