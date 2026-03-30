Circola sui social network un’immagine di Benjamin Netanyahu in uno spogliatoio sportivo, utilizzata per supportare teorie del complotto che ipotizzano la sua morte e la sostituzione con un'entità artificiale. La foto viene spesso condivisa senza conferme ufficiali, alimentando discussioni tra gli utenti online. L’immagine è stata diffusa in vari contesti, senza verifiche indipendenti sulla sua autenticità.

Circola sui social network un’immagine che mostra Benjamin Netanyahu all’interno di uno spogliatoio sportivo, utilizzata per alimentare teorie del complotto riguardanti la sua presunta morte e sostituzione con un’entità artificiale. Lo scatto non è autentico: si tratta di una manipolazione digitale creata tramite intelligenza artificiale partendo da una foto reale. L’originale ritrae Kash Patel, direttore dell’FBI, mentre festeggia nello spogliatoio della nazionale USA di hockey dopo le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. La diffusione virale di questo falso cerca di collegare l’immagine a un caffè visitato dal premier israeliano nel 2024, suggerendo una continuità ingannevole tra i due eventi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Netanyahu nello spogliatoio: falso AI che sostituisce il volto di Patel

Articoli correlati

Netanyahu, la foto nello spogliatoio e il caffè: ecco perché l’immagine è un falso creato con l’AICircola sui social una nuova immagine di Benjamin Netanyahu in uno spogliatoio sportivo, usata per alimentare la teoria del complotto secondo cui il...

Leggi anche: L’orco nello spogliatoio. Il fenomeno preoccupante che inquina i nostri vivai