Ci sono la carezze, ma anche le minacce. E poi i ’regalini’, così come le violenze. Non mancano le frasi convincenti ("Con me sei al sicuro, ti proteggo io") oppure avvertimenti intimidatori veri e propri ("Se non mi tocchi non giochi"). È il modo di agire dell’orco da spogliatoio, che sa cambiare connotati e atteggiamenti quando si aggira indisturbato in un centro sportivo, in una scuola calcio o in un oratorio. Con un unico obiettivo. E quella mostruosità che si manifesta resta per sempre. Bambini e adolescenti vittime di abusi sessuali, così il gioco diventa putrido oggetto di scambio nelle mani di gente malata. La Lombardia è fra le regioni in cui il fenomeno di molestie e di casi di pedofilia ai danni di piccoli calciatori (o atleti di altri sport) è aumentato in modo preoccupante negli anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’orco nello spogliatoio. Il fenomeno preoccupante che inquina i nostri vivai

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