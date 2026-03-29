Israele la polizia vieta al cardinal Pizzaballa di andare al Santo Sepolcro Poi Netanyahu apre | i capi delle Chiese potranno accedere

Nella giornata delle Palme, la polizia israeliana ha impedito al cardinale e al custode di Terra Santa di raggiungere la Basilica del Santo Sepolcro. Successivamente, il premier israeliano ha annunciato che i capi delle Chiese potranno accedere al luogo sacro, mentre il cardinale Pizzaballa e padre Francesco Ielpo sono stati fermati durante il tentativo di avvicinarsi alla chiesa.

Raccontano di essere stati fermati lungo il percorso verso la Basilica del Santo Sepolcro, nella Città Vecchia, «costretti a tornare indietro mentre procedevano in forma privata e senza alcuna caratteristica di processione o atto cerimoniale». Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, e il padre Custode di Terra Santa Francesco Ielpo sono stati bloccati dalla polizia israeliana mentre andavano nel luogo più sacro dei cristiani, il luogo del Calvario e della Risurrezione, per celebrare la messa che apre la Settimana Santa di Pasqua. La nota del Patriarcato latino di Gerusalemme è dura: «Per la prima volta da secoli, ai capi della Chiesa è stato impedito di celebrare la Messa della Domenica delle Palme nella Chiesa del Santo Sepolcro». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Israele, la polizia vieta al cardinal Pizzaballa di andare al Santo Sepolcro. Poi Netanyahu apre: i capi delle Chiese potranno accedere Articoli correlati Israele, la polizia vieta al cardinal Pizzaballa di andare al Santo Sepolcro. Poi l'apertura: al vaglio un piano per consentire le preghiereRaccontano di essere stati fermati lungo il percorso verso la Basilica del Santo Sepolcro, nella Città Vecchia, «costretti a tornare indietro mentre... Israele, la polizia vieta al cardinal Pizzaballa di andare al Santo Sepolcro: «È rischioso, lo sapeva da ieri». Lui: «Situazione complicata»Raccontano di essere stati fermati lungo il percorso verso la Basilica del Santo Sepolcro, nella Città Vecchia, «costretti a tornare indietro mentre... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Israele la polizia vieta al cardinal... Temi più discussi: L’oltraggio di Israele alla Chiesa e ai cristiani: negato al cardinale Pizzaballa l’ingresso al Santo Sepolcro; Lothar Matthaus, i 65 anni dell'uomo d'acciaio che fermò Maradona e sfidò gli olandesi; Las Cholitas Escaladoras: Noi, donne boliviane, capaci di arrivare in vetta | Buone Notizie; A GERUSALEMME - La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro. La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo SepolcroLo rende noto il Patriarcato, 'fermati mentre si recavano privatamente' . Meloni: 'Offesa ai credenti'. Tajani convoca l'ambasciatore (ANSA) ... ansa.it Israele vieta a mons. Pizzaballa l’ingresso al Santo SepolcroTensione tra il mondo cristiano-cattolico e Israele, all’inizio della Settimana Santa. La polizia di Israele ha impedito al patriarca latino di ... ecovicentino.it Non c’è alcuna ragione di sicurezza che giustifichi la decisione israeliana di impedire al Patriarca Pizzaballa di Gerusalemme di entrare al Santo Sepolcro. Si tratta un’offesa inaccettabile e di una provocazione inutile. x.com La polizia israeliana: 'Pizzaballa respinto per ragioni di sicurezza'. L'ambasciatore Peled: 'Sapeva del divieto, avremmo preferito una risposta diversa dall'Italia' #ANSA - facebook.com facebook