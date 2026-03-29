Israele la polizia vieta al cardinal Pizzaballa di andare al Santo Sepolcro | È pericoloso Poi Herzog lo chiama E Netanyahu apre

Nella domenica delle Palme, la polizia israeliana ha impedito al cardinale e al custode di Terra Santa di raggiungere la Basilica del Santo Sepolcro, citando motivi di sicurezza. Successivamente, il presidente ha contattato telefonicamente il cardinale. Nel frattempo, il primo ministro ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla vicenda.

Raccontano di essere stati fermati lungo il percorso verso la Basilica del Santo Sepolcro, nella Città Vecchia, «costretti a tornare indietro mentre procedevano in forma privata e senza alcuna caratteristica di processione o atto cerimoniale». Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, e il padre Custode di Terra Santa Francesco Ielpo sono stati bloccati dalla polizia israeliana mentre andavano nel luogo più sacro dei cristiani, il luogo del Calvario e della Risurrezione, per celebrare la messa che apre la Settimana Santa di Pasqua. La nota del Patriarcato latino di Gerusalemme è dura: «Per la prima volta da secoli, ai capi della Chiesa è stato impedito di celebrare la Messa della Domenica delle Palme nella Chiesa del Santo Sepolcro». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Israele, la polizia vieta al cardinal Pizzaballa di andare al Santo Sepolcro: "È pericoloso". Poi Herzog lo chiama. E Netanyahu apre Articoli correlati Israele, la polizia vieta al cardinal Pizzaballa di andare al Santo Sepolcro. Poi Netanyahu apre: i capi delle Chiese potranno accedereRaccontano di essere stati fermati lungo il percorso verso la Basilica del Santo Sepolcro, nella Città Vecchia, «costretti a tornare indietro mentre... Israele, la polizia vieta al cardinal Pizzaballa di andare al Santo Sepolcro. Poi l'apertura: al vaglio un piano per consentire le preghiereRaccontano di essere stati fermati lungo il percorso verso la Basilica del Santo Sepolcro, nella Città Vecchia, «costretti a tornare indietro mentre... Approfondimenti e contenuti su Israele la polizia vieta al cardinal... Temi più discussi: L’oltraggio di Israele alla Chiesa e ai cristiani: negato al cardinale Pizzaballa l’ingresso al Santo Sepolcro; Anche i duri soffrono, la battaglia per vietare i crostacei vivi sul ghiaccio; Las Cholitas Escaladoras: Noi, donne boliviane, capaci di arrivare in vetta | Buone Notizie; Riz Ahmed nella parte di James Bond e Detective Hole dai romanzi di Jo Nesbø: le serie tv da vedere questa settimana. La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro. Poi Netanyahu apreQuesta mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa, e al Custode di Terra Santa, mon ... gazzettadiparma.it La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo SepolcroLo rende noto il Patriarcato, 'fermati mentre si recavano privatamente' . Meloni: 'Offesa ai credenti'. Tajani convoca l'ambasciatore (ANSA) ... ansa.it È gravissimo quello che Israele ha fatto stamattina, impedendo al cardinale Pizzaballa di andare a celebrare messa nel santo sepolcro. È l’ennesimo atto di limitazione delle libertà, che chiarisce ancora meglio per coloro che avessero ancora dubbi le intenzio - facebook.com facebook Non c’è alcuna ragione di sicurezza che giustifichi la decisione israeliana di impedire al Patriarca Pizzaballa di Gerusalemme di entrare al Santo Sepolcro. Si tratta un’offesa inaccettabile e di una provocazione inutile. x.com