Nessun abuso edilizio solo manutenzione | dissequestrato ristorante

Il locale commerciale nel centro di Porto Empedocle, precedentemente sottoposto a sequestro preventivo per presunte irregolarità edilizie, è stato ora dissequestrato. Le autorità hanno accertato che si trattava di lavori di manutenzione e non di abusi edilizi. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, consentendo la ripresa delle attività nel locale.

Il sequestro era scattato per presunte irregolarità nei lavori di ristrutturazione. Dopo la regolarizzazione delle pratiche, i giudici hanno chiarito che si trattava di semplici interventi interni È stato dissequestrato il locale commerciale nel cuore di Porto Empedocle, che nelle scorse settimane era stato oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo per presunte irregolarità edilizie. Il sequestro era stato disposto dal gip Alberto Lippini a seguito di un controllo dei carabinieri, che avevano riscontrato l’assenza della documentazione amministrativa necessaria per l’avvio dei lavori di ristrutturazione. L’immobile, destinato ad attività di ristorazione, era in fase di restyling interno quando i militari avevano segnalato la situazione alla procura della Repubblica di Agrigento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - “Nessun abuso edilizio, solo manutenzione”: dissequestrato ristorante Articoli correlati Abuso edilizio tra i calanchiA Sogliano al Rubicone è stata sottoposta a sequestro penale una platea in cemento armato mentre veniva costruita abusivamente in una zona soggetto a... Avella: 10 cani salvati da abuso edilizio nel Parco PartenioNel comune di Avella, un cittadino di 59 anni è stato deferito alle autorità giudiziarie per aver tenuto dieci cani in condizioni di grave sofferenza... Una selezione di notizie su Nessun abuso Argomenti discussi: Un abuso edilizio è per sempre: nessuna sanatoria con il tempo o con atti successivi. Un abuso edilizio è per sempre: nessuna sanatoria con il tempo o con atti successiviIl Consiglio di Stato ribadisce che né il tempo trascorso né atti come agibilità o titoli edilizi successivi producono effetti sananti; una tabella riepiloga i diversi casi di abuso e i relativi rimed ... ediltecnico.it Lavori durante il condono edilizio: attenzione, ecco quando scatta il rischio demolizioneInterventi su immobili con condono pendente sono abusivi, anche se minori. Il tempo non sana l’irregolarità. Il Comune deve ordinare la demolizione senza discrezionalità. edilizia.com