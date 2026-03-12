Avella | 10 cani salvati da abuso edilizio nel Parco Partenio

A Avella, un uomo di 59 anni è stato denunciato per aver tenuto dieci cani in condizioni di grave sofferenza all’interno di strutture abusive nel Parco Partenio. I cani sono stati salvati dalle autorità durante un intervento di recupero. La vicenda riguarda il maltrattamento di animali e l’utilizzo di edifici non regolari per la loro detenzione.

Nel comune di Avella, un cittadino di 59 anni è stato deferito alle autorità giudiziarie per aver tenuto dieci cani in condizioni di grave sofferenza all’interno di strutture abusive. I Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino hanno proceduto al sequestro dell’area e imposto sanzioni amministrative per un totale di tremila euro. L’inchiesta ha rivelato che l’uomo, originario della zona partenopea, deteneva gli animali in edifici fatiscenti privi di coperture adeguate, esponendoli direttamente alle intemperie atmosferiche. La situazione è emersa nell’ambito di controlli mirati alla tutela degli animali d’affezione, condotti in sinergia tra l’Arma dei Carabinieri, l’ASL di Baiano e la Polizia Municipale locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

