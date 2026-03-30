Nelle domeniche di maggio, una Ztl sperimentale sarà attivata lungo l’asse commerciale del lido di Jesolo, coinvolgendo via Bafile e le sue tratte di collegamento a est e ovest. La misura interessa le aree di maggiore afflusso e sarà in vigore solo durante le domeniche del mese. La sperimentazione si inserisce nel tentativo di regolamentare il traffico nelle zone centrali durante le giornate di maggiore afflusso.

Riguarderà esclusivamente il tratto di via Bafile compreso fra piazza Manzoni e piazza Mazzini. Si apprestano alla conclusione i lavori in centro storico Piccola rivoluzione per la zona a traffico limitato (Ztl) lungo l’asse commerciale del lido di Jesolo, vale a dire via Bafile e i suoi tratti di prosecuzione a est e ovest. L’amministrazione comunale ha infatti stabilito di adottarne l’istituzione in via sperimentale nelle domeniche di maggio, adeguando così i nuovi flussi turistici che la città registra anche in questo mese dell’anno. La Ztl sarà così attiva dalle 14.30 alle 20 di domenica 10 e 17 maggio. Questa fase di sperimentazione riguarderà esclusivamente il tratto di via Bafile compreso fra piazza Manzoni e piazza Mazzini. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Nelle domeniche di maggio una Ztl sperimentale a Jesolo

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