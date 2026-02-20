Pagani via libera alla ZTL in via sperimentale | ecco come funzionerà

La Giunta di Pagani ha deciso questa mattina di attivare temporaneamente la ZTL nel centro storico, per ridurre il traffico e migliorare la sicurezza. La misura durerà sei mesi e coinvolgerà le strade più affollate, con controlli elettronici e divieti di accesso per i veicoli non autorizzati. L’obiettivo è rendere più vivibili le piazze e i percorsi pedonali, coinvolgendo residenti e commercianti in un progetto sperimentale. La decisione sarà monitorata nel corso dei prossimi mesi.

La Giunta Comunale di Pagani ha approvato questa mattina con apposita delibera l'attivazione in via sperimentale della Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel centro cittadino, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità urbana, la sicurezza e la qualità degli spazi pubblici. Un processo complesso.🔗 Leggi su Salernotoday.it Ospedale di Pagani, protocollo operativo sperimentale di Telemedicina OncologicaL’Ospedale di Pagani ha avviato un protocollo sperimentale di telemedicina oncologica. Ztl, ’rivoluzione’ da metà gennaio. Prima fase sperimentale, poi le multeA partire dal 15 gennaio, nel centro storico di Città di Castello entrerà in vigore la nuova zona a traffico limitato (ZTL). Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pagani, via libera alle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi ERP; Pagani, al via i lavori di impermeabilizzazione al cimitero. Pagani, via libera alla ZTL in via sperimentale: ecco come funzioneràTutti i dettagli tecnici, le modalità di accesso, la gestione generale saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma lunedì 23 Febbraio alle ore 11 a Palazzo San Carlo ... salernotoday.it I volontari e le volontarie del Presidio Libera a Pagani "Antonio Esposito Ferraioli", in uno con la famiglia di Libera in tutta la provincia di Salerno, si stringono, con affetto, alla carissima Teresa Fiore, Referente del Presidio paganese e storica attivista della nost - facebook.com facebook