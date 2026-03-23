Trofeo Città di Jesolo le azzurre convocate | Maggio e Iorio in squadra Esposito alla trave Diretta su Volare Tv

Il DT Casella ha ufficializzato le ginnaste italiane per l’appuntamento del 28 e 29 marzo. Due formazioni senior, sei junior e un nutrito gruppo di individualiste tra cui il bronzo olimpico Manila Esposito. Il concorso generale e le finali in diretta su Volare Tv, canale della piattaforma OTT Sportface TV Mancano pochi giorni al via del XVII Trofeo Città di Jesolo e prende forma la delegazione azzurra che difenderà i colori italiani al Palazzo del Turismo il 28 e 29 marzo. Il direttore tecnico nazionale Enrico Casella ha ufficializzato le convocazioni per un appuntamento di altissimo profilo, che vedrà la FGI confrontarsi con le grandi potenze internazionali già annunciate in precedenza. 🔗 Leggi su Sportface.it

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