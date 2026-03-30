Il 1° aprile, l’attore Giovanni Scifoni sarà protagonista di uno spettacolo al teatro Donizetti, dove interpreterà un monologo accompagnato da laudi medievali. Lo spettacolo si svolge nel contesto di una rappresentazione che mette in evidenza l’utilizzo della parola come elemento centrale, ispirandosi a episodi legati a San Francesco. La pièce si inserisce in una programmazione dedicata a valorizzare il potere espressivo della voce e del testo.

TEATRO. L’attore Giovanni Scifoni il 1° aprile sarà al Donizetti con un monologo orchestrato con laudi medievali. «Francesco era uno straordinario performer e predicava di fronte a folla smisurate con un enorme successo». Ottocento anni dopo la sua morte, la figura di San Francesco d’Assisi non smette di attrarre credenti e non credenti, affascinati da quest’uomo medievale pieno di contraddizioni, che ha saputo raccontare come nessun altro il mistero di Dio e la profondità dell’essere umano. Mercoledì 1° aprile alle 20.30 Giovanni Scifoni porterà sul palcoscenico del Teatro Donizetti il suo Francesco con lo spettacolo «FRA’. San Francesco, la superstar del medioevo» (biglietti disponibili alla biglietteria del teatro o sul sito di Vivaticket). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Nel mio San Francesco va in scena la forza della parola»

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