Neil Hodgson consiglia Fabio Quartararo a mantenere la professionalità nel motociclismo

Neil Hodgson ha recentemente suggerito a Fabio Quartararo di mantenere un atteggiamento professionale nel mondo del motociclismo. La sua opinione arriva in un momento di discussione tra i due piloti e riguarda l'importanza di rispettare le regole e le dinamiche della competizione. Hodgson ha espresso questo consiglio senza entrare nel dettaglio di eventuali controversie o eventi specifici.

Le voci su un possibile passaggio di Fabio Quartararo alla Honda nel 2027 stanno guadagnando attenzione. Neil Hodgson, esperto del MotoGP, ha consigliato al giovane talento di mantenere la concentrazione sul presente e di dedicarsi al suo impegno attuale con Yamaha. Il campionato 2026 di MotoGP è cominciato con il Gran Premio della Thailandia il 27 febbraio, e Quartararo è tornato in pista sulla sua Yamaha M1. Quest'anno, la casa giapponese ha apportato una modifica significativa alla moto, sostituendo il motore quattro in linea con un V4, una richiesta fatta dallo stesso Quartararo.

Quartararo: "Devo mantenere la calma e curare la mia immagineLa prima giornata di prove ha evidenziato una situazione piuttosto definita per la Yamaha: la nuova M1 V4 resta al centro dell’attenzione, mentre la...

Yamaha nega voci su Quartararo, Pavesio: “L’obiettivo è mantenere il pilota, non perderloFabio Quartararo non ha annunciato alcun cambio di squadra, né ha formalizzato alcun accordo con la Honda, secondo quanto dichiarato dal managing...