Cappelletti presenta ‘In Acustico & Friends’ nuova iniziativa musicale con artisti collaborativi

Robert Cappelletti porta il suo nuovo progetto “In acustico & Friends” al teatro comunale di Predappio. La serata, in programma questa sera alle 21, sarà un mix di musica dal vivo con artisti collaborativi, ispirata al suo disco omonimo. Cappelletti, cantante e performer romagnolo, si impegna a coinvolgere il pubblico con un concerto intimo e senza fronzoli.

Robert Cappelletti, cantante e performer romagnola di riferimento, si impegna in una nuova avventura musicale: "In acustico & Friends", un progetto dal vivo ispirato al suo disco omonimo, presentato oggi alle 21 presso il teatro comunale di Predappio. Un'appuntamento in cui il suono acustico – raffinato e intimo – si unisce al dialogo tra musica e voce, per offrire un'esperienza artistica che unisce tradizione e innovazione. La cantante, ormai nota per il suo impegno nella canzone d'autore italiana e nella tradizione folk romagnola, propone un'esecuzione live in cui brani celebri – da "Volevo scriverti" a "Romagna Mia" – vengono reinterpretati con arrangiamenti nuovi, in un contesto di intimità sonora e di costruzione emotiva.

