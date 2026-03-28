Lo shutdown parziale negli Stati Uniti continua | non si trova l’accordo per i fondi destinati al Dipartimento di Sicurezza e c’entra l’ICE

Venerdì 27 marzo, la Camera degli Stati Uniti non ha approvato un provvedimento per finanziare alcune agenzie del Dipartimento di Sicurezza. La decisione ha mantenuto in vigore lo shutdown parziale, che coinvolge anche l'Immigration and Customs Enforcement (ICE). Al momento, non sono stati trovati accordi per la ripartizione dei fondi necessari a far riprendere le attività di queste agenzie.

Venerdì 27 marzo la Camera degli Stati Uniti non ha approvato una legge per finanziare parte delle agenzie del Dipartimento di Sicurezza. Questa avrebbe dovuto porre fine allo “shutdown” che, da oltre un mese, sta creando enormi disagi in diversi settori, dai trasporti alla gestione delle frontiere. In questo caso, si tratta di un blocco parziale, poiché Democratici e Repubblicani non riescono ad accordarsi su una specifica materia, ma il resto dell’amministrazione non ha riscontrato lo stesso problema. La mancanza di finanziamenti sta creando disservizi concreti, come nel caso dei dipendenti della Transportation Security Administration (TSA), l’agenzia responsabile della sicurezza dei trasporti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Lo shutdown parziale negli Stati Uniti continua: non si trova l’accordo per i fondi destinati al Dipartimento di Sicurezza (e c’entra l’ICE) Articoli correlati Shutdown negli Stati Uniti, caos negli aeroporti: lunghe file ai gate, intervengono gli agenti dell’ICELunghe file ai gate dei principali aeroporti degli Stati Uniti a causa dello shutdown, voluto dai Senatori Democratici, che ha costretto buona parte... Negli Stati Uniti non riescono a sbloccare il dipartimento della SicurezzaQuello della discussa agenzia ICE per l'immigrazione, a causa di uno “shutdown” parziale che sta creando grossi disagi anche negli aeroporti Negli... Approfondimenti e contenuti su Stati Uniti Temi più discussi: Shutdown in America, cresce il caos negli aeroporti; Gli Stati Uniti non riescono a sbloccare i fondi per il dipartimento della Sicurezza; Usa, lo shutdown potrebbe pesare gravemente su alcuni aeroporti; Trump manda l’ICE negli aeroporti, ora guerra ai Democratici. Shutdown negli Stati Uniti, caos negli aeroporti: lunghe file ai gate, intervengono gli agenti dell’ICELunghe file ai gate dei principali aeroporti degli Stati Uniti a causa dello shutdown, voluto dai Senatori Democratici, che ha costretto buona parte del ... fanpage.it Gli Stati Uniti non riescono a sbloccare i fondi per il dipartimento della SicurezzaQuello della discussa agenzia ICE per l'immigrazione: adesso è in uno shutdown parziale, che sta creando grossi disagi anche negli aeroporti ... ilpost.it Un mese di guerra in Medio Oriente: quali obiettivi bellici hanno raggiunto gli Stati Uniti x.com Secondo il quotidiano tedesco Welt, i cambi di rotta del presidente americano sul Medio Oriente vanno cercate più negli equilibri interni agli Stati Uniti che nella regione - facebook.com facebook