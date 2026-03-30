Negli anni passati, il pittore ha trascorso un periodo in un ospedale psichiatrico. Durante questo tempo, ha dato forma alle sue emozioni attraverso le immagini, considerandolo un’attività imprescindibile. Recentemente, è stata ricordata Maria Rita Parsi, tra le poche persone a commentare l’opera del pittore bergamasco Tarcisio Merati, che riflette una sensibilità sia medica che artistica.

N on posso non ricordare, oggi, Maria Rita Parsi, tra le poche e tra i pochi, con me, a valutare l’opera pittorica del pittore bergamasco Tarcisio Merati, segno di una sensibilità non solo medica ma anche artistica. “Vasari e Roma”: la mostra che celebra l’artista che ha scritto il Rinascimento X Chiuso nell’ospedale psichiatrico di Bergamo, Merati ha fatto esplodere il suo tumultuoso delirio interiore in immagini che hanno il colore e l’esuberanza dei fiori tropicali, in un inarrestabile e quasi infinito moltiplicarsi, con improvvisi getti in alcune stagioni e lunghe pause in altre. C’è una lunghissima estate di Merati, cui succedono interminabili inverni, pause, aridità, silenzi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Negli anni passati in un ospedale psichiatrico, il pittore ha tradotto in immagini il suo tumulto interiore: un’attività per lui irrinunciabile

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