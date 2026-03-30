Negli anni passati in un ospedale psichiatrico il pittore ha tradotto in immagini il suo tumulto interiore | un’attività per lui irrinunciabile
Negli anni passati, il pittore ha trascorso un periodo in un ospedale psichiatrico. Durante questo tempo, ha dato forma alle sue emozioni attraverso le immagini, considerandolo un’attività imprescindibile. Recentemente, è stata ricordata Maria Rita Parsi, tra le poche persone a commentare l’opera del pittore bergamasco Tarcisio Merati, che riflette una sensibilità sia medica che artistica.
N on posso non ricordare, oggi, Maria Rita Parsi, tra le poche e tra i pochi, con me, a valutare l’opera pittorica del pittore bergamasco Tarcisio Merati, segno di una sensibilità non solo medica ma anche artistica. “Vasari e Roma”: la mostra che celebra l’artista che ha scritto il Rinascimento X Chiuso nell’ospedale psichiatrico di Bergamo, Merati ha fatto esplodere il suo tumultuoso delirio interiore in immagini che hanno il colore e l’esuberanza dei fiori tropicali, in un inarrestabile e quasi infinito moltiplicarsi, con improvvisi getti in alcune stagioni e lunghe pause in altre. C’è una lunghissima estate di Merati, cui succedono interminabili inverni, pause, aridità, silenzi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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