Pietra d’inciampo per Rebecca | a 78 anni prelevata dall’ospedale psichiatrico e deportata ad Auschwitz

La posa della prima pietra d’inciampo a Scandicci ricorda Rebecca Corinna Mieli, deportata ad Auschwitz nel 1944 e deceduta nel 1945. Questo gesto simbolico vuole mantenere vivo il ricordo di tutte le vittime della Shoah, promuovendo la memoria storica e il rispetto per le atrocità del passato. L’iniziativa si inserisce nelle commemorazioni del Giorno della Memoria, sottolineando l’importanza di non dimenticare gli eventi che hanno segnato la storia.

Firenze, 27 gennaio 2026 – La prima pietra d'inciampo a Scandicci è stata posata oggi 27 gennaio, Giorno della Memoria, in ricordo di Rebecca Corinna Mie li, prelevata a 78 anni dall'ospedale psichiatrico di Castelpulci, sulle colline scandiccesi, nel maggio del 1944 e deportata ad Auschwitz, dove morì il 30 giugno. La ricerca dei ragazzi e delle insegnanti. Oggi, in occasione del Giorno della memoria, la posa nel luogo diventato sede della Scuola superiore della magistratura. Un omaggio reso possibile dal lavoro di ricerca degli studenti di due classi della scuola media Rodari, insieme alla professoressa Nicole Riva e Barbara Trevisan, quest'ultima componente del Comitato della memoria di Scandicci. Approfondimenti su Rebecca Corinna Mieli La storia di Rebecca. Una pietra d'inciampo (la prima di Scandicci) per sconfiggere l'odio A Scandicci, il ricordo delle vittime dei campi di sterminio si concretizza con l'installazione della prima pietra d'inciampo, un gesto simbolico per preservare la memoria e riflettere sull'importanza di combattere l'odio. Le nuove pietre d'inciampo: "In ricordo dei Ravenna-Rossi, famiglia deportata dai nazisti" Ieri mattina a Ferrara sono state inaugurate cinque nuove Pietre d'inciampo in via Bologna, vicino a Porta Paola.

